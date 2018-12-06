Кабмин хочет усилить контроль за въездом иностранцев

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Кабинет министров Украины планирует одобрить законопроект об усилении контроля за въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства.
Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства на 12 декабря, опубликованном на Правительственном портале.
Также чиновники рассмотрят проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс; относительно урегулирования вопроса права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны; о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно международного судебного сотрудничества.
Кроме того, представители Кабмина планируют создать межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере применения, реализациии и мониторинга специальных ограничительных мероприятий (санкций) и Межведомственную комиссию по вопросам обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины в РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.
На заседании Кабмин также рассмотрит проекты правительственных постановлений об утверждении Соглашения с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований; по функционированию Единой государственной базы по вопросам образования.
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