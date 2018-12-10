Разработка Honda позволит улучшить аккумуляторы

Honda отрапортовала о новых достижениях, которые позволят улучшить характеристики аккумуляторных батарей для автомобилей с электрическим приводом.

В работе приняли участие специалисты Исследовательского института Honda, Калифорнийского технологического института и одной из лабораторий Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Речь идёт о новом химическом составе батарей, который позволит использовать материалы с более высокой энергоёмкостью и сниженным уровнем воздействия на окружающую среду.

«Согласно исследованию, команда открыла новые возможности разработки высокоёмких батарей, способных удовлетворить постоянно растущий спрос на продолжительность заряда. Технология позволяет справиться с существующими температурными ограничениями, так как использует фторид-ионные батареи (FIB)», – заявляет Honda.

Батареи FIB имеют ряд преимуществ перед другими источниками питания. Вследствие низкой атомной массы фторидов, перезаряжаемые источники на основе этого элемента могут обеспечить крайне высокую энергоемкость – до 10 раз выше, чем возможности литий-ионных технологий. FIB считаются решением следующего поколения, они до сих пор ограничены требованиями по температуре.

Фторид-ионная батарея должна функционировать в условиях повышенных температур – свыше 150 градусов по Цельсию – для нормальной работы электролитов фторида. В ходе новой работы исследователи предложили метод создания фторид-ионной электрохимической клетки, способной работать при комнатной температуре.