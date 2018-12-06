На покупку "дочки" российского ВТБ претендуют несколько банков

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Несколько банков подали заявки на участие в конкурсе по выводу с рынка неплатежеспособной “дочки” российского государственного банка ВТБ, сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.
“Сразу несколько предварительно квалифицированных лиц, включенных в соответствующий перечень НБУ, проявили свою заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного ВТБ банка одним из способов, предусмотренных п.2-5 ч.2 ст.39 закона О системе гарантирования вкладов физических лиц”, – сообщил агентству Интерфакс-Украина заместитель начальника отдела внедрения планов урегулирования неплатежеспособности банков ФГВФЛ Григорий Лурье.
По его словам, по результатам такого конкурса принимающему или переходному банку могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или неплатежеспособный банк может быть продан инвестору в целом.
В то же время источники Экономической правды сообщили, что на покупку ВТБ банка претендует ТАСкомбанк Сергея Тигипко.
По данным собеседников, заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов подали ТАСкомбанк и Альфа-банк. Однако последний не сделал гарантийный взнос.
На балансе ВТБ банка осталось около 600 объектов недвижимости, и этих активов хватит на покрытие большей части требований кредиторов.
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