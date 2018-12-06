Сбербанк решил обрезать название

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По словам главы Сбербанка РФ Германа Грефа, руководство банка рассматривает возможность изменения названия — исключив слово «банк».
«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, мы сейчас эту тему проговариваем»,— рассказал он. При этом Герман Греф отметил, что в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону».
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