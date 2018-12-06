Сбербанк решил обрезать название

По словам главы Сбербанка РФ Германа Грефа, руководство банка рассматривает возможность изменения названия — исключив слово «банк».

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, мы сейчас эту тему проговариваем»,— рассказал он. При этом Герман Греф отметил, что в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону».