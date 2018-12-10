Частные инвестиции в ТАСКОМБАНКЕ: создаем дополнительный доход

Деньги должны работать. Эту простую истину гласят все бизнесмены, успешные люди и описывают современные бизнес-книги. Но с чего начать и куда инвестировать, чтобы создавать реальный дополнительный доход?

Сегодня существует множество способов вложить деньги. Считается, что надежно инвестировать в недвижимость или можно попробовать себя на рынке драгоценных металлов. Это хорошие инструменты в долгосрочной перспективе, но требующие больших капиталовложений, а в случае с металлами, еще и знаний, ведь для новичка это может оказаться достаточно сложно. На валютном рынке удачу испытал, наверное, каждый второй. Если вы не прирожденный везунчик, шансы невелики. Ну, а рынок криптовалют в Украине не только нестабилен, но и все еще остается вне закона. А вот депозитные вклады остаются одним из самых надежных способов получения дополнительного дохода. Это простые и понятные инвестиции — вы точно понимаете срок размещения средств и условия выплаты процентов.

Портфель срочных вкладов в ТАСКОМБАНКЕ за год увеличился примерно в 1,5 раза. Чему способствовали стабильность финансового учреждения и высокий уровень надежности вкладов. 10 декабря Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» подвело итоги ХХІІІ «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов». По итогу работы 9-ти месяцев 2018 года, ТАСКОМБАНК подтвердил 3-е место в рейтинге, став единственным банком с частным украинским капиталом среди лидеров.

По данным исследования самых прибыльных вкладов для физических лиц в третьем квартале 2018-го, ТАСКОМБАНК вошел в ТОП-5 банков с лучшими ставками в гривне сроком до года. Обновленный депозитный ряд банка, программа лояльности для постоянных и новых клиентов и внедрение новых технологий для повышения эффективности обслуживания также расширяют возможности вкладчиков.

«Необходимо отметить, что ставки по депозитам взяли курс на повышение. По данным НБУ, ставки по депозитам в национальной валюте в течение осени 2018 г. в среднем на рынке поднялись на 1 п.п., а вот что касается валютных вкладов, здесь уровень доходности увеличился на 0,2 п.п. До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности вкладов в пределах 0,5 – 1,0 п.п. Прогнозировать динамику І квартала 2019 года достаточно сложно. Доходность валютных вкладов будет зависеть от волнений на валютном рынке, макроэкономической и политической ситуации в стране. Также на размер прибыльности вкладов влияет уровень инфляции, потребность отдельного банка в ресурсах, темпы кредитования прочее», — говорит Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса ТАСКОМБАНКА.

В декабре можно открыть депозит на более выгодных условиях за счет рождественских и предновогодних акций, которые в это время традиционно запускают банки. В ТАСКОМБАНКЕ все, кто до 31 января 2019 года оформят вклад «Стабильный» в гривне на срок 6, 9 или 12 месяцев, имеют возможность выиграть ставку 20,19% или дополнительные бонусы до + 0,75% годовых в гривне. А для тех, кто привык пользоваться онлайн-банком, мы предлагаем открыть депозит Стабильный в гривне через приложение ТAS2U и получить дополнительно + 2 % к базовой ставке. Приятный бонус — возможность зачислять деньги на депозит, используя не только карту ТАСКОМБАНКА, но и карты любого другого украинского банка.