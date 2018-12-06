Broadcom сообщила о росте продаж

Полупроводниковый производитель Broadcom подвел итоги четвертого квартала и всего 2018 финансового года, конец которого пришелся на 4 ноября 2018-го календарного.

За трехмесячный отчетный период чистая прибыль Broadcom составила 1,12 млрд долларов, или 2,64 доллара в расчете на одну ценную бумагу, тогда как годом ранее прибыль измерялась 532 млн долларов, или 1,25 доллара на акцию. Продажи повысились с 4,84 до 5,44 млрд долларов.

На скорректированной основе (без учета разовых доходов и расходов) прибыль оказалась равной 5,85 доллар на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков с Уолл-стрит (5,58 доллара). Рыночные эксперты предсказывали выручку на уровне 5,39 млрд долларов.

По итогам всего 2018 фингода чипмейкер заработал 20,85 млрд долларов выручки, что на 18% больше показателя годичной давности. Скорректированная прибыль повысилась на 30%, достигнув 20,82 доллара на акцию. 2019 отчетный год компания надеется завершить с двузначным ростом продаж, до 24,5 млрд долларов.

В середине июля 2018 года Broadcom сообщила о покупке разработчика программного обеспечения CA Technologies (прежнее название – Computer Associates) за 18,9 млрд долларов. Сделка должна помочь Broadcom втрое увеличить долю на рынке инфраструктурных технологий, объем которого измеряется 200 млрд долларов. Результаты четвертого квартала и 2018 фингода не учитывают показатели CA Technologies.

В четвертом финквартале Broadcom зарегистрировала 5-процентный спад продаж в сегменте решений для беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth, GPS): выручка здесь достигла 1,7 млрд долларов. В сегменте Wired infrastructure (проводная инфраструктура) продажи увеличились на 3%, до 2,2 млрд долларов.

На рынке систем хранения данных корпоративного уровня Broadcom выручила около 1,3 млрд долларов, что почти вдвое больше по сравнению с четвертой четвертью 2017 финансового года.