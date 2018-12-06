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В Пекине полиция начнёт использовать смарт-очки

В Пекине полиция начнёт использовать смарт-очки

На одном из контрольно-пропускных пунктов на окраине Пекина местная полиция опробует новый инструмент безопасности: умные очки, которые могут в режиме реального времени сопоставлять черты лиц пассажиров в автомобилях и автомобильные регистрационные номера с базой данных подозреваемых.

Система получила название «Skynet», а смарт-очки изготовлены LLVision.

Начало испытаний совпало по времени с проведением в Пекине ежегодного Всекитайского собрания народных представителей, что подчёркивает стремление китайских лидеров использовать технологии для повышения безопасности в стране.

В прессе начали высказывать обеспокоенность по поводу того, что внедрение Китаем усовершенствованной системы наблюдения приведёт к усилению подавления инакомыслия. Похожая история произошла с интернетом и телекоммуникационными технологиями, которые, по словам Дэвида Бандурски, со-директора China Media Project, исследовательского проекта по изучению медиа в Университете Гонконга, стали инструментами социального и политического контроля

Ву Фэй, исполнительный директор LLVision призывает не беспокоиться по поводу проблем с конфиденциальностью, поскольку власти Китая используют оборудование в «благородных целях», занимаясь поиском подозреваемых в совершении противоправных действий и скрывающихся от правосудия лиц.

По материалам 3dnews.ru
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