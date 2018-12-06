Основной покупатель украинского сахара возобновил импорт

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Узбекистан постепенно начал таможенное оформление товаров украинского происхождения, которые предварительно были заблокированы.
Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли в ответ на запрос Национальной ассоциации сахарников Украины “Укрцукор”.
“Начиная с середины ноября, сахар и другие грузы, которые поступали в Узбекистан из Украины, перестали растаможивать. Именно поэтому ассоциация обратилась в МЭРТ и Минагропрод с просьбой разрешить ситуацию, ведь Узбекистан остается основным импортером украинского сахара”, – напомнили в ассоциации.
“На сегодня мы имеем подтверждения от сахарных компаний и заводов, процесс растаможки начался, и надеемся на дальнейшее “потепление” торговых отношений, ведь даже с учетом всех трудностей, 47% от всего объема экспорта сахара за ноябрь было осуществлено именно в Узбекистан”, – сообщил “Укрсахар”.
По данным “Укрсахар”, за ноябрь текущего маркетингового года (третий месяц текущего МГ) украинские производители экспортировали 70,5 тыс. тонн сахара, что на 21% больше, чем в предыдущем месяце. Лидером остается Узбекистан, на долю которого приходится 47% поставок. Кроме того, усилили свои позиции Азербайджан и Ливия, на которые приходится 14,5% и 7,4% соответственно.
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