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Volkswagen сообщил о выпуске новых автомобилей

Volkswagen сообщил о выпуске новых автомобилей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen поделился планами на 2019 год.

В следующем году бренд выпустит несколько автомобилей.

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В сети появился тизер нового Volkswagen Golf 8 серии. Хэтчбек позиционируют как “эталон и икону” своего класса. На конвейер машину поставят в июне. На рынке модель появится не раньше 3 квартала следующего года.

В начале 2019-го для Китая и Бразилии появится удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross. Ближе к середине года на китайский рынок выйдут электрические версии седана Lavida, Bora, e-Golf и Polo.

Во второй половине следующего года для Европы, Бразилии и Соединенных Штатов выпустят отдельные версии Volkswagen Passat и кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio. В конце 2019-го появится какой-то электрический хэтчбек семейства I. D.

До 2021-го для рынка Соединенных Штатов выпустят 2 новые модели – 5-местную версию кроссовера Volkswagen Atlas. Она будет иметь схожий дизайн с моделями Atlas Cross Sport и Volkswagen Tharu.

По материалам НВ
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