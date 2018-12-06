На Ощадбанк приходится пятая часть рынка трансграничных переводов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На рынке международных систем переводов средств доля Ощадбанка составляет 22%.
Об этом говорится в пресс-релизе Ощадбанка.
“Доля Ощадбанка на рынке международных систем переводов средств составляет 22%. Такой результат стал возможным благодаря разветвленной сети (около 3 000 отделений по всей Украине), партнерским взаимоотношениям с ведущими международными системами переводов, работе с украинскими диаспорами в различных странах”, – говорится в сообщении.
Создавая комфортные условия для клиентов, которые осуществляют трансграничные переводы, Ощадбанк запланировал ряд изменений и нововведений. Так, собственная система внутригосударственных переводов «Быстрая копейка» будет развиваться в платформу для трансграничных переводов, что откроет возможности: расширения сети за счет подключения новых участников, интеграции с международными платежными системами и сервисами и оплаты за неторговые операции и услуги за рубежом. Также предусматривается подключение субпартнеров международных систем перевода средств.
А относительно возможности отправки, выплаты переводов, поступивших через международные платежные системы, через интернет-банкинг «Ощад 24/7», любой пользователь, имеющий карту Ощадбанка, сможет зарегистрироваться и оформить получение платежа. Больше не нужно приходить в отделение. Также в системе будет доступна конвертация валюты, например, если валюта перевода отличается от валюты счета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФВчера, 15:30 - 1718 24
Смолий в ноябре заработал 320 тысяч гривен3 ч. назад - 498 12
Французская Alstom заинтересована в производстве в Украине современных электровозовВчера, 19:20 - 639 11
Дорожников в Украине могут обязать устанавливать противоослепляющие экраны на трассах4 ч. назад - 678 9
Новшества в аренде жилья: сколько квартирантов можно будет селить в квартируОколо часа назад - 1118 6
Валютные карты monobank: зачем и сколько это стоитВчера, 15:43 - 3837 3
Порошенко подписал закон, который отменил норму о трех посылках (инфографика)Вчера, 19:00 - 3319 3
Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодексВчера, 13:00 - 2295 1
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФВчера, 15:30 - 1718 24
НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на тепло для населенияВчера, 16:00 - 1653 1
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюВчера, 15:10 - 494
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1956 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1565 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4962 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2007 1