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На Ощадбанк приходится пятая часть рынка трансграничных переводов

На Ощадбанк приходится пятая часть рынка трансграничных переводов

На рынке международных систем переводов средств доля Ощадбанка составляет 22%.

Об этом говорится в пресс-релизе Ощадбанка.

“Доля Ощадбанка на рынке международных систем переводов средств составляет 22%. Такой результат стал возможным благодаря разветвленной сети (около 3 000 отделений по всей Украине), партнерским взаимоотношениям с ведущими международными системами переводов, работе с украинскими диаспорами в различных странах”, – говорится в сообщении.

Создавая комфортные условия для клиентов, которые осуществляют трансграничные переводы, Ощадбанк запланировал ряд изменений и нововведений. Так, собственная система внутригосударственных переводов «Быстрая копейка» будет развиваться в платформу для трансграничных переводов, что откроет возможности: расширения сети за счет подключения новых участников, интеграции с международными платежными системами и сервисами и оплаты за неторговые операции и услуги за рубежом. Также предусматривается подключение субпартнеров международных систем перевода средств.

А относительно возможности отправки, выплаты переводов, поступивших через международные платежные системы, через интернет-банкинг «Ощад 24/7», любой пользователь, имеющий карту Ощадбанка, сможет зарегистрироваться и оформить получение платежа. Больше не нужно приходить в отделение. Также в системе будет доступна конвертация валюты, например, если валюта перевода отличается от валюты счета.

По материалам УКРИНФОРМ
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