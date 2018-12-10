Португалия к 2050 году планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии

Солнечная энергетика играет ведущую роль в новом энергетическом плане правительства Португалии, который предусматривает покрытие 80% общего потребления электроэнергии в стране из возобновляемых источников к 2030 году. А еще через 20 лет страна должна стать полностью «углеродно-нейтральной».

План предусматривает, что в Португалии 100% электроэнергии будет производиться из ВИЭ к 2050 году, что позволит сократить выбросы СО2 по сравнению с 2005 годом на 85-99%.

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«Наша энергетическая зависимость от зарубежного сырья сейчас составляет 75%. В 2030 году она составит 65%, а в 2050 году – 17%, – считает Министр окружающей среды и энергетического перехода Португалии Фернандес. – Использование нефти, которая сейчас превышает 65 миллионов баррелей в год, не превысит 10 миллионов к 2050 году, когда она больше не будет использоваться для наземного транспорта».

Солнечная энергия будет играть важную роль в энергопотреблении Португалии в течение следующих трех десятилетий, хотя до сих пор у нее была минимальная доля.

В конце сентября совокупная мощность ВИЭ в Португалии достигла 13,83 ГВт.

По данным Португальского директората по энергетике и геологии (DGEG), самая большая доля у гидроэнергетики – она ​​составляет около 7,1 ГВт, затем следует ветер – 5,34 ГВт, биомасса – 580 МВт и солнечная энергетика – 590 МВт. Впрочем, не все зарегистрированные солнечные мощности сейчас подключены к сети.

С целью увеличения доли солнечной энергии, правительство Португалии пока планирует провести первый в стране аукцион по возобновляемым источникам энергии, в котором солнечная энергия имеет право конкурировать.