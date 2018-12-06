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Великобритания увеличила производство энергии на 171% благодаря модернизации устаревших ветровых станций

Великобритания увеличила производство энергии на 171% благодаря модернизации устаревших ветровых станций

В последнее время Великобритания модернизировала 23 ветроэлектростанции – и увеличила производство электроэнергии на 171%.

Таким образом в стране решают проблему устаревших ВЭС, которых сейчас насчитывается 62.

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К концу 2018 года будут выведены из эксплуатации 54 ветроэлектростанции, а в течение следующих 10 лет – еще 161 ВЭС.

Обычно такие объекты или демонтируют с последующей рекультивацией земель, или продлевают им жизнь по специальному разрешению регулятора на 5-10 лет, или модернизируют, заменяя старые системы на новые.

Модификация и осовременивание дают возможность продлить срок использования ветроэлектростанций на 25 лет. К тому же, замена старых турбин на новые, которые на 89,5% выше и производят больше электроэнергии, уменьшит в конечном итоге количество ветроэнергетических установок на 24%.

В Великобритании многие домохозяйства получают электроэнергию от ветроэлектростанций. Дальнейшую судьбу устаревших ВЭС будет решать правительство страны.

Эксперты рекомендуют не разрушать, а обновить инфраструктуру, так как ветер – практически неисчерпаемый ресурс, а ветроэлектростанции не причиняют окружающей среде такого вреда, как теплоэлектростанции.

По материалам EcoTown
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