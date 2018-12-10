Electrify America установила первые зарядные станции мощностью 350 кВт

Американская компания Electrify America, созданная в 2016 году для строительства общенациональной сети зарядных станций в рамках соглашения между немецким автоконцерном Volkswagen Group и правительством США, установила в Калифорнии первые общедоступные станции мощностью 350 кВт.

Оборудование для зарядки электромобилей установлено в Ливерморской долине, в 65 км от Сан-Франциско. В торговом центре Simon Premium Outlet есть две новые сверхбыстрые станции в дополнение к восьми другим обычным зарядным установкам мощностью 150 кВт.

Если подключить автомобиль к таким станциям всего на 10 минут, этого должно быть достаточно, чтобы проехать 320 км пути. Однако проблема в том, что на текущий момент не существует серийного электромобиля, который был бы совместим с зарядными станциями мощностью 350 кВт.

Ожидается, что такие электрокары появятся через год-два, например, тот же Porsche Taycan или недавно анонсированный Audi e-tron GT.

Electrify America устанавливает свои зарядные станции рядом с торговыми центрами по всей территории США, 17 из них расположены в Калифорнии. Разумеется, в этом больше желания быть первопроходцем, нежели практической ценности. С другой стороны, компания закладывает основы для будущих технологий.