Пальмовый рекорд: Украина импортировала сотни тысяч тонн пальмового масла

Украина в январе-ноябре 2018 года импортировала 205 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины.

В частности, в ноябре этого года из Индонезии было импортировано 7,2 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии – 2,9 тыс. тонн, из Швеции – 65 тонн, из других стран – 179 тонн.

При этом на экспорт из Украины за 5 месяцев текущего года было поставлено всего 2,9 тыс. тонн пальмового масла.

Отметим, что по итогам прошлого года показатель импорта пальмового масла в Украину составил почти 172 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году установлен новый рекорд.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня с целью удешевления производства продуктов питания, недобросовестный производитель использует пальмовое масло вместо животных жиров.

“… Я против того, что пальмовое масло в нашей стране является едва ли не первым средством удешевления производства продуктов питания. Речь о том, что в пачке сливочного масла, где должны быть животные жиры, производители сегодня используют как раз пальмовое масло и другие жиры растительного происхождения”, – написал он.