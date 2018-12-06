Пальмовый рекорд: Украина импортировала сотни тысяч тонн пальмового масла

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Украина в январе-ноябре 2018 года импортировала 205 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины.
В частности, в ноябре этого года из Индонезии было импортировано 7,2 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии – 2,9 тыс. тонн, из Швеции – 65 тонн, из других стран – 179 тонн.
При этом на экспорт из Украины за 5 месяцев текущего года было поставлено всего 2,9 тыс. тонн пальмового масла.
Отметим, что по итогам прошлого года показатель импорта пальмового масла в Украину составил почти 172 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году установлен новый рекорд.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня с целью удешевления производства продуктов питания, недобросовестный производитель использует пальмовое масло вместо животных жиров.
“… Я против того, что пальмовое масло в нашей стране является едва ли не первым средством удешевления производства продуктов питания. Речь о том, что в пачке сливочного масла, где должны быть животные жиры, производители сегодня используют как раз пальмовое масло и другие жиры растительного происхождения”, – написал он.
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