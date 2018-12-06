Валютные карты monobank: зачем и сколько это стоит

Месяц назад monobank презентовал валютные карты. Как нам удалось выяснить, валютные карты monobank могут быть особенно интересны не только людям, получающим денежные переводы из-за границы: фрилансерам и индивидуальным предпринимателям. Но и даже тем, кто привык рассчитываться в торговых сетях при помощи Apple Pay и Google Pay. Да и это еще не все:

Зачем они мне? При помощи валютных карт monobank можно:

оплачивать покупки в интернете (лимит на онлайн-покупки устанавливается в мобильном приложении);

пополнять гривневые карты (свои или чужие). Гривна зачтется по курсу покупки, который можно увидеть в приложении;

рассчитываться с помощью Google Pay и Apple Pay;

снимать наличные. В Украине это можно сделать в отделениях Универсал Банка с комиссией в 0,9%, комиссия за снятие за рубежом – 2% от суммы;

открывать и пополнять валютные депозиты.

Сколько это стоит? Каждый клиент может за 150 гривен оформить пластиковую карту в долларах США или евро, или бесплатно заказать ее виртуальный аналог.

Также хотим напомнить, что прямо на finance.ua работает удобный сервис для подбора карт с расширенным фильтром. Он всегда готов помочь подобрать лучшую карту именно для вас за считанные секунды.

А благодаря специальной программе “Бонус к депозиту” вы можете всегда получать больше денег с депозитов в валюте.