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Валютные карты monobank: зачем и сколько это стоит

Месяц назад monobank презентовал валютные карты. Как нам удалось выяснить, валютные карты monobank могут быть особенно интересны не только людям, получающим денежные переводы из-за границы: фрилансерам и индивидуальным предпринимателям. Но и даже тем, кто привык рассчитываться в торговых сетях при помощи Apple Pay и Google Pay. Да и это еще не все:

Зачем они мне? При помощи валютных карт monobank можно:

  • оплачивать покупки в интернете (лимит на онлайн-покупки устанавливается в мобильном приложении);
  • пополнять гривневые карты (свои или чужие). Гривна зачтется по курсу покупки, который можно увидеть в приложении;
  • рассчитываться с помощью Google Pay и Apple Pay;
  • снимать наличные. В Украине это можно сделать в отделениях Универсал Банка с комиссией в 0,9%, комиссия за снятие за рубежом – 2% от суммы;
  • открывать и пополнять валютные депозиты.

Сколько это стоит? Каждый клиент может за 150 гривен оформить пластиковую карту в долларах США или евро, или бесплатно заказать ее виртуальный аналог.

Больше о функционале валютных карт monobank и о том, как их заказать и пополнять

Также хотим напомнить, что прямо на finance.ua работает удобный сервис для подбора карт с расширенным фильтром. Он всегда готов помочь подобрать лучшую карту именно для вас за считанные секунды.

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А благодаря специальной программе “Бонус к депозиту” вы можете всегда получать больше денег с депозитов в валюте.

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По материалам Finance.UA
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