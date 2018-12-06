Валютные карты monobank: зачем и сколько это стоит

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Месяц назад monobank презентовал валютные карты. Как нам удалось выяснить, валютные карты monobank могут быть особенно интересны не только людям, получающим денежные переводы из-за границы: фрилансерам и индивидуальным предпринимателям. Но и даже тем, кто привык рассчитываться в торговых сетях при помощи Apple Pay и Google Pay. Да и это еще не все:
Зачем они мне? При помощи валютных карт monobank можно:
Сколько это стоит? Каждый клиент может за 150 гривен оформить пластиковую карту в долларах США или евро, или бесплатно заказать ее виртуальный аналог.
Также хотим напомнить, что прямо на finance.ua работает удобный сервис для подбора карт с расширенным фильтром. Он всегда готов помочь подобрать лучшую карту именно для вас за считанные секунды.
А благодаря специальной программе “Бонус к депозиту” вы можете всегда получать больше денег с депозитов в валюте.
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