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Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФ

Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Об этом он сообщил в Twitter.

“Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу. Другие составляющие этой стратегии – это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной патриотической украинской армии, поддержка украинского языка”, – отметил Президент в обращении по поводу подписания закона.

Кроме того, он выступил с требованием к МИД относительно “завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с РФ”.

“Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений”, – добавил Президент.

“Так же требую от Кабинета министров срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки. Рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины”, – отметил Порошенко.

По материалам УНН
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