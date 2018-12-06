Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Об этом он сообщил в Twitter.
“Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу. Другие составляющие этой стратегии – это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание мощной профессиональной патриотической украинской армии, поддержка украинского языка”, – отметил Президент в обращении по поводу подписания закона.
Кроме того, он выступил с требованием к МИД относительно “завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с РФ”.
“Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений”, – добавил Президент.
“Так же требую от Кабинета министров срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки. Рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины”, – отметил Порошенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева5 ч. назад - 3005 9
Какие профессии исчезнут из-за роботовВчера, 16:00 - 3385 9
Самые дорогие бренды Украины (инфографика)Вчера, 21:00 - 3500 4
Немцы назвали самые экономные кроссоверыВчера, 20:00 - 13490 4
Немцы назвали самые экономные кроссоверыВчера, 20:00 - 13490 4
Криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы - миллиардер6 ч. назад - 3862 1
Самые дорогие бренды Украины (инфографика)Вчера, 21:00 - 3500 4
Какие профессии исчезнут из-за роботовВчера, 16:00 - 3385 9
Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева5 ч. назад - 3005 9
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию32 мин. назад - 13
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 1704 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1430 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4728 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1942 1