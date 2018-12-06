98% штрафов банков - за схемные операции - НБУ

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Доля штрафов для банков за выявленные схемные операции в 2018 году выросла до 97,64%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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В НБУ сообщили, что на 1 декабря 2018 года на штрафы за «схемы» пришлось 97,64% штрафов, которые были применены к банкам, на штрафы за PEP – 0,74% (или 0,4 млн грн), штрафы за непредоставление информации НБУ – 1,41% (0,7 млн грн), штрафы за другие нарушения – 0,21% (0,1 млн грн).
Для примера, в 2017 году на штрафы за «схемы» пришлось 94,86% штрафов. Штрафы за PEP занимали 4,62% (3,1 млн грн), штрафы за другие нарушения – 0,51% (0,35 млн грн).
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