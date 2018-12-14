Глеб Сегида: европейский грант украинскому предприятию. Насколько это реально?

Сближение Украины с Европейским союзом не только упростило условия для работы с европейскими контрагентами для отечественных компаний, но и открыло больше возможностей для получения финансирования.

При этом очень дешевого, а то и вовсе, бесплатного.

Украинские предприниматели, которые привыкли обходиться без заемного капитала (не считая ссуд от друзей, семьи или знакомых), очень слабо исследуют рынок на предмет привлечения внешнего финансирования.

В отличие от их европейских коллег, привыкших к работе с целевым финансированием от государства или общеевропейских фондов.

Подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС открыло для украинских предприятий не только европейские рынки, но и доступ к финансированию от европейских фондов.

К сожалению, очень немногие отечественные компании пользуются этой возможностью.

Украинские компании имеют возможность подавать свои заявки для участия почти во всех фондах ЕС.

В зависимости от программы, можно получить либо грантовое финансирование (безвозвратная помощь), либо кредитное финансирование на льготных условиях.

Конечно, просто так деньги никто давать не будет. И «договориться» с европейскими чиновниками также не получиться.

Поэтому надо много внимания и времени уделить выбору правильной программы и подготовке всей необходимой документации.

Если у компании уже есть прописанный бизнес-план – это серьезно упростит работу.

Во-первых, надо посетить сайты европейских фондов, и изучить их требования к компаниям-заявителям и условия получения финансирования.

Вот эти фонды и программы:

➡️ COSME («Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса») – в рамках него действует 25 подпрограмм, по направлениям «облегчение выхода МСБ на внешние рынки», «улучшение условий для конкурентоспособности» и «формирование культуры ведения бизнеса».

➡️ Creative Europe – программа в сфере культуры и творчества.

➡️ EU4Business – Фонд финансирования малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства.

➡️ Erasmus+ – программа по обмену студентами и преподавателями между университетами.

➡️ Horizon 2020 – программа по развитию научных исследований и технологий.

➡️ LIFE – программа экологических исследований и предотвращения изменения климата.

➡️ Программы от Европейского банка реконструкции и развития.

Во-вторых, соответственно, выбрать программу, которая соответствует профилю деятельности вашего предприятия или проекта развития предприятия.

Отправлять заявку по непрофильной программе – 100%-ая вероятность, что ее не одобрят и это будет только ненужная потеря времени.

В-третьих, заполнить и подать анкету.

Необходимо описать профиль компании, ее сектор деятельности, историю и планы по развитию. Самая тяжелая часть – финансовые расчеты. Все активы и пассивы компании, ее денежные потоки и прогнозируемые денежные потоки после получения финансирования. Фонд должен понимать, как будет потрачен каждый цент и почему ваш проект принесет пользу Украине и/или ЕС.

Анкета должна быть заполнена на английском языке. Поэтому если вы не владеете им, придется позаботиться о должном уровне перевода.

В любом случае, английский лучше учить – даже если не получится получить грант, ЕС и фонды от стран-членов ЕС предлагают множество программ по обучению и обмену опытом с европейскими коллегами.

Не говоря уже о том, что работать с европейскими компаниями без знания английского будет непросто.

Глеб Сегида, управляющий партнер юридической фирмы Pravovest