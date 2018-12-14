Глеб Сегида: европейский грант украинскому предприятию. Насколько это реально?

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Сближение Украины с Европейским союзом не только упростило условия для работы с европейскими контрагентами для отечественных компаний, но и открыло больше возможностей для получения финансирования.
При этом очень дешевого, а то и вовсе, бесплатного.
Украинские предприниматели, которые привыкли обходиться без заемного капитала (не считая ссуд от друзей, семьи или знакомых), очень слабо исследуют рынок на предмет привлечения внешнего финансирования.
В отличие от их европейских коллег, привыкших к работе с целевым финансированием от государства или общеевропейских фондов.
Подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС открыло для украинских предприятий не только европейские рынки, но и доступ к финансированию от европейских фондов.
К сожалению, очень немногие отечественные компании пользуются этой возможностью.
Украинские компании имеют возможность подавать свои заявки для участия почти во всех фондах ЕС.
В зависимости от программы, можно получить либо грантовое финансирование (безвозвратная помощь), либо кредитное финансирование на льготных условиях.
Конечно, просто так деньги никто давать не будет. И «договориться» с европейскими чиновниками также не получиться.
Поэтому надо много внимания и времени уделить выбору правильной программы и подготовке всей необходимой документации.
Если у компании уже есть прописанный бизнес-план – это серьезно упростит работу.
Вот эти фонды и программы:
➡️ COSME («Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса») – в рамках него действует 25 подпрограмм, по направлениям «облегчение выхода МСБ на внешние рынки», «улучшение условий для конкурентоспособности» и «формирование культуры ведения бизнеса».
➡️ Creative Europe – программа в сфере культуры и творчества.
➡️ EU4Business – Фонд финансирования малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства.
➡️ Erasmus+ – программа по обмену студентами и преподавателями между университетами.
➡️ Horizon 2020 – программа по развитию научных исследований и технологий.
➡️ LIFE – программа экологических исследований и предотвращения изменения климата.
➡️ Программы от Европейского банка реконструкции и развития.
Отправлять заявку по непрофильной программе – 100%-ая вероятность, что ее не одобрят и это будет только ненужная потеря времени.
Необходимо описать профиль компании, ее сектор деятельности, историю и планы по развитию. Самая тяжелая часть – финансовые расчеты. Все активы и пассивы компании, ее денежные потоки и прогнозируемые денежные потоки после получения финансирования. Фонд должен понимать, как будет потрачен каждый цент и почему ваш проект принесет пользу Украине и/или ЕС.
Анкета должна быть заполнена на английском языке. Поэтому если вы не владеете им, придется позаботиться о должном уровне перевода.
В любом случае, английский лучше учить – даже если не получится получить грант, ЕС и фонды от стран-членов ЕС предлагают множество программ по обучению и обмену опытом с европейскими коллегами.
Не говоря уже о том, что работать с европейскими компаниями без знания английского будет непросто.
Глеб Сегида, управляющий партнер юридической фирмы Pravovest
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