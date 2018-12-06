Intel покинет ведущий разработчик техпроцессов

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В марте следующего года Intel покинет ветеран Марк Бор, который возглавляет системных архитекторов микропроцессорного гиганта и руководит ключевыми разработками в области техпроцессов.
Увольнение очередного специалиста выглядит как продолжение череды ухода спецов из Intel (только за последние полгода компанию покинули ветераны Брайан Кржанич и Сохейл Ахмед), увольнение Марка Бора никоим образом не должно лить воду на колесо мельницы теории заговора, сообщает «3Dnews».
Ему исполняется 65 лет и банально пора на пенсию.
Для Intel уход Бора – это определённо потеря. В последние годы он возглавлял разработку 5-нм техпроцесса компании – смотрел и думал на два поколения техпроцессов вперёд. Главная ценность этого специалиста была в том, что он понятным языком мог объяснить сложные вещи как инвесторам, так и обычной публике. Бор часто давал интервью и выступал рупором Intel на значимых и не очень крупных мероприятиях. Это то, чего нам будет больше всего недоставать.
В Intel Марк Бор работает около 40 лет. За последние 10 лет он принял ключевое участие в создании двух прорывных технологий – это переход на металлические затворы с изолятором с высоким значением диэлектрической константы (high-k) и создание структуры вертикальных затворов FinFET в виде трёхрёберной конструкции «tri-gate». Обе технологии давно реализованы и стали одной из основ для рывка и отрыва компании Intel от компании AMD.
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