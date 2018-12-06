Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию

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Большой адронный коллайдер (БАК) готовится получить значительные усовершенствования производительности. К сожалению для поклонников этого невероятного ускорителя частиц, продолжительность работ по реконструкции БАКа составит не менее двух лет, в течение которых ускоритель не будет использоваться для постановки научных экспериментов.
Однако после этого вынужденного перерыва в работе расширившиеся возможности БАКа позволят изучать физику микрочастиц на новом уровне.
Суть БАКа сводится к ускорению частиц и сталкиванию их друг с другом в специальных камерах. Столкновения наблюдаются при помощи камер и детекторов в мельчайших подробностях. Это позволяет открывать новые частицы и новые реакции между частицами, а также наблюдать распад частиц. Этот новый вынужденный перерыв в работе коллайдера получил название Long Shutdown 2 (LS2).
Первая остановка работы БАКа под названием LS1 состоялась между 2013 и 2015 гг. В течение этого срока были выполнены работы по повышению мощности и расширению возможностей детекторов коллайдера. Тогда уровень ускоряющего напряжения при столкновениях типа протон-протон был повышен почти вдвое до 13 тераэлектронвольт, а столкновения между ионами свинца стали проводиться на уровне 5,02 тераэлектронвольт.
В ходе мероприятий, планируемых в рамках реконструкции LS2, предполагается повышение уровня ускоряющего напряжения с 13 до 14 тераэлектронвольт (чем выше энергия столкновений частиц, тем сложнее дается ее дальнейшее повышение), а также повышение светимости в экспериментах, проводимых на БАКе.
Светимость является вторым после ускоряющего напряжения важнейшим параметром коллайдера, поскольку она определяет частоту столкновений частиц, а следовательно, количество получаемых научных данных. Так, в течение 2017 г. БАК произвел примерно три миллиона бозонов Хиггса, в то время как после запланированного повышения светимости предполагается получение не менее 15 миллионов бозонов Хиггса ежегодно. Это позволит глубже исследовать свойства этой пока еще слабо изученной частицы, открытой в 2012 г. при помощи БАКа.
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