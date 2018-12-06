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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,4%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,22 грн до 27,82 грн (-1,4%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,140/28,160 до 27,765/27,785 (-1,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,04/28,29 до 27,80/28,04 (-0,9%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на рынке наблюдается рост продаж валюты со стороны экспортеров с одновременным сжатием гривневой ликвидности.

НБУ пришлось даже выйти в понедельник на межбанк с покупкой валюты, без его действий «зеленый» стоил бы еще дешевле. Очевидно, что и в секторе наличной валюты преобладает предложение. Хотя, по свежим данным НБУ, в ноябре население купило наличной валюты ($1008,7 млн.) больше, чем продало ($918,2 млн.). Таким образом, чистый спрос на наличную валюту составил в ноябре $90,5 млн. Можно лишь предположить, что большая часть этого спроса пришлась на конец месяца, когда после инцидента в Керченском проливе наблюдались панические покупки валюты”, – говорит эксперт.

По прогнозам Иосуба, на начавшейся неделе стоит ожидать снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн”, – прогнозирует он.

По материалам Finance.UA
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