Альянс банк проводит розыгрыш 10 000 гривен. Акция будет проходить в период с 10.12.2018 по 20.01.2019.

В Акции принимают участие депозитные вклады АО “Банк Альянс” сроком от 3 месяцев и суммой от 15 000 грн, 600 долларов и евро.

Для участия в акции необходимо:

1. Подать Заявку на участие по ссылке.

2. В период действия заявки разместить депозит в Альянс банке и заполнить форму подтверждения открытия депозита на странице подтверждения, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору. Договор вклада должен действовать не менее 30 календарных дней.

Призовой фонд распределяется следующим образом:

1 место – 5 000 гривен;

2 место – 1000 гривен;

3 место – 1000 гривен;

4 место – 1000 гривен;

5 место – 1000 гривен;

6 место – 1000 гривен;

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