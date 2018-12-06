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Альянс банк проводит розыгрыш 10 000 гривен. Акция будет проходить в период с 10.12.2018 по 20.01.2019.
В Акции принимают участие депозитные вклады АО “Банк Альянс” сроком от 3 месяцев и суммой от 15 000 грн, 600 долларов и евро.
Для участия в акции необходимо:
1. Подать Заявку на участие по ссылке.
2. В период действия заявки разместить депозит в Альянс банке и заполнить форму подтверждения открытия депозита на странице подтверждения, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору. Договор вклада должен действовать не менее 30 календарных дней.
Призовой фонд распределяется следующим образом:
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