В Мининфраструктуры рассказали, где хуже всех используют дорожный фонд (инфографика)

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В Министерстве инфраструктуры Украины опубликовали статистику использования дорожного фонда на ремонт дорог местного значения.
Согласно инфографике, опубликованной на сайте министерства лидером по осваиванию средств стала Хмельницкая область с показателем в 100%. Показатели в более 90% продемонстрировали Львовская, Винницкая, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.
Самый низкий показатель — 46% в Луганской области, среди аутсайдеров также оказались Одесская, Тернопольская и Николаевская области.
Напомним, ранее в Украине завершился сезон ремонта и строительства дорог в 2018 году.
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