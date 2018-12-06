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В Мининфраструктуры рассказали, где хуже всех используют дорожный фонд (инфографика)

В Мининфраструктуры рассказали, где хуже всех используют дорожный фонд (инфографика)

В Министерстве инфраструктуры Украины опубликовали статистику использования дорожного фонда на ремонт дорог местного значения.

Согласно инфографике, опубликованной на сайте министерства лидером по осваиванию средств стала Хмельницкая область с показателем в 100%. Показатели в более 90% продемонстрировали Львовская, Винницкая, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Самый низкий показатель — 46% в Луганской области, среди аутсайдеров также оказались Одесская, Тернопольская и Николаевская области.

Напомним, ранее в Украине завершился сезон ремонта и строительства дорог в 2018 году.

По материалам Hubs
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