В Мининфраструктуры рассказали, где хуже всех используют дорожный фонд (инфографика)

В Министерстве инфраструктуры Украины опубликовали статистику использования дорожного фонда на ремонт дорог местного значения.

Согласно инфографике, опубликованной на сайте министерства лидером по осваиванию средств стала Хмельницкая область с показателем в 100%. Показатели в более 90% продемонстрировали Львовская, Винницкая, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Самый низкий показатель — 46% в Луганской области, среди аутсайдеров также оказались Одесская, Тернопольская и Николаевская области.



Напомним, ранее в Украине завершился сезон ремонта и строительства дорог в 2018 году.