Немцы назвали самые экономные кроссоверы

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Теоретически кроссоверы должны расходовать не слишком много топлива. Во всяком случае, так говорят автопроизводители. Но так ли это на самом деле? Эксперты AUTO BILD протестировали разные кроссоверы, и назвали самые экономные из них.
Honda HR-V весит 1 360 кг. Объем дизельного двигателя – 1 597 сс, а мощность – 120 л.с. До 100 км/ч этот кроссовер разгоняется за 10,4 секунд при максимальной скорости 192 км/ч. Базовая цена – 24 290 евро. По тесту расход топлива составил 5,2 л на 100 км пути.
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4×4
Suzuki SX4 S-Cross весит 1 372 кг. Объем дизеля – 1 598 сс, а его мощность – 120 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 11,2 секунд при максимальной скорости 175 км/ч. Базовая цена – 28 990 евро. По тесту расход топлива составил 5,2 л на 100 км пути.
Suzuki Vitara весит 1 352 кг. Объем дизеля – 1 597 сс, а мощность – 120 л.с. До 100 км/ч Vitara разгоняется за 11,3 секунд при максимальной скорости 180 км/ч. Базовая цена – 27 890 евро. По тесту расход топлива достиг 5,2 л на 100 км пути.
Seat Arona весит 1 293 кг. Объем дизельного двигателя – 1 598 сс, а его мощность – 115 л.с. До 100 км/ч Arona разгоняется за 10,6 секунд при максимальной скорости 185 км/ч. Базовая цена – 23 520 евро. По тесту расход топлива составил 5,3 л на 100 км пути.
Mini Cooper D Countryman весит 1 455 кг. Объем дизельного двигателя – 1 598 сс, а мощность – 112 л.с. До 100 км/ч Cooper D разгоняется за 10,9 секунд при максимальной скорости 181 км/ч. Базовая цена – 26 200 евро. По тесту расход топлива составил 5,3 л на 100 км пути.
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