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Немцы назвали самые экономные кроссоверы

Немцы назвали самые экономные кроссоверы

Теоретически кроссоверы должны расходовать не слишком много топлива. Во всяком случае, так говорят автопроизводители. Но так ли это на самом деле? Эксперты AUTO BILD протестировали разные кроссоверы, и назвали самые экономные из них.

Honda HR-V весит 1 360 кг. Объем дизельного двигателя – 1 597 сс, а мощность – 120 л.с. До 100 км/ч этот кроссовер разгоняется за 10,4 секунд при максимальной скорости 192 км/ч. Базовая цена – 24 290 евро. По тесту расход топлива составил 5,2 л на 100 км пути.

Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4×4
Suzuki SX4 S-Cross весит 1 372 кг. Объем дизеля – 1 598 сс, а его мощность – 120 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 11,2 секунд при максимальной скорости 175 км/ч. Базовая цена – 28 990 евро. По тесту расход топлива составил 5,2 л на 100 км пути.

Suzuki Vitara весит 1 352 кг. Объем дизеля – 1 597 сс, а мощность – 120 л.с. До 100 км/ч Vitara разгоняется за 11,3 секунд при максимальной скорости 180 км/ч. Базовая цена – 27 890 евро. По тесту расход топлива достиг 5,2 л на 100 км пути.

Seat Arona весит 1 293 кг. Объем дизельного двигателя – 1 598 сс, а его мощность – 115 л.с. До 100 км/ч Arona разгоняется за 10,6 секунд при максимальной скорости 185 км/ч. Базовая цена – 23 520 евро. По тесту расход топлива составил 5,3 л на 100 км пути.

Mini Cooper D Countryman весит 1 455 кг. Объем дизельного двигателя – 1 598 сс, а мощность – 112 л.с. До 100 км/ч Cooper D разгоняется за 10,9 секунд при максимальной скорости 181 км/ч. Базовая цена – 26 200 евро. По тесту расход топлива составил 5,3 л на 100 км пути.

По материалам autonews.ua
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