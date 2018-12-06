Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 133 0

В Украине мобильных абонентов больше чем населения

В Украине мобильных абонентов больше чем населения

Госстат опубликовал данные о количестве абонентов телефонной связи в Украине. Их оказалось на треть больше, чем всего взрослого дееспособного населения.

44,83 миллиона – население Украины за прошлый год. Причем эта цифра учитывает и жителей преклонных лет вместе с грудными младенцами, жителями временно окупированного Крыма и ОРДЛО. В 2013-м году нас было 45,426 млн человек – такова динамика.

Абонентов же мобильной связи насчитывается на сегодняшний день 54 682 800 – почти на десять миллионов больше. Главная причина – большинство мобильных операторов предлагает бесплатную связь внутри собственной сети и пользователи, как правило, имеют несколько карточек от разных операторов. Три трубки либо одна на три карточки – дело вкуса.

Совершенно другая картина с количеством абонентов Интернет – их вдвое меньше, чем населения – 26 014 900 человек. Среди них подавляющее большинство – 25 175 000 составляют абоненты “с предоставлением широкополосного доступа”. Проще говоря – обладатели смартфонов и другой техники. Практически половина обладателей карточек мобильной связи. В меньшинстве – абоненты Интернет в сельской местности, их на всю Украину всего 631 700 человек.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина