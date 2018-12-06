В Украине мобильных абонентов больше чем населения

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Госстат опубликовал данные о количестве абонентов телефонной связи в Украине. Их оказалось на треть больше, чем всего взрослого дееспособного населения.
44,83 миллиона – население Украины за прошлый год. Причем эта цифра учитывает и жителей преклонных лет вместе с грудными младенцами, жителями временно окупированного Крыма и ОРДЛО. В 2013-м году нас было 45,426 млн человек – такова динамика.
Абонентов же мобильной связи насчитывается на сегодняшний день 54 682 800 – почти на десять миллионов больше. Главная причина – большинство мобильных операторов предлагает бесплатную связь внутри собственной сети и пользователи, как правило, имеют несколько карточек от разных операторов. Три трубки либо одна на три карточки – дело вкуса.
Совершенно другая картина с количеством абонентов Интернет – их вдвое меньше, чем населения – 26 014 900 человек. Среди них подавляющее большинство – 25 175 000 составляют абоненты “с предоставлением широкополосного доступа”. Проще говоря – обладатели смартфонов и другой техники. Практически половина обладателей карточек мобильной связи. В меньшинстве – абоненты Интернет в сельской местности, их на всю Украину всего 631 700 человек.
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