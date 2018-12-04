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Украина и Литва подписали соглашение о защите заробитчан

Украина и Литва подписали соглашение о защите заробитчан

Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Церемония подписания состоялась во время встречи глав двух государств.

“Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защита литовских граждан, которые планируют работать в Украине”, – сказал президент Украины Петр Порошенко.

Он добавил, что это соглашение стало результатом договоренностей с президентом Литвы в декабре прошлого года.

Напомним, в июле сообщалось, что украинцев в Литве за год стало больше в полтора раза.

По материалам Европейская правда
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