Украина и Литва подписали соглашение о защите заробитчан

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
Церемония подписания состоялась во время встречи глав двух государств.
“Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защита литовских граждан, которые планируют работать в Украине”, – сказал президент Украины Петр Порошенко.
Он добавил, что это соглашение стало результатом договоренностей с президентом Литвы в декабре прошлого года.
Напомним, в июле сообщалось, что украинцев в Литве за год стало больше в полтора раза.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США впервые в новейшей истории стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов7 ч. назад - 891 9
В какой валюте украинцы держат свои сбережения3 ч. назад - 2476 8
Порошенко: Россия развязала экономическую войну против Украины4 ч. назад - 1208 8
Минсоцполитики хочет снять ограничения на максимальный размер пенсии7 ч. назад - 1201 8
"Киевгаз" опубликовал новые тарифы на газ для населения8 ч. назад - 2905 7
"Киевгаз" опубликовал новые тарифы на газ для населения8 ч. назад - 2905 7
В какой валюте украинцы держат свои сбережения3 ч. назад - 2476 8
Назвали самый убыточный вид транспортаВчера, 20:00 - 2407
Google закрывает еще один сервис14 ч. назад - 1952
Кризис в Венесуэле: людей хоронят в братских могилахВчера, 20:40 - 1659 1
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты FalconВчера, 12:10 - 984 2
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1146 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4248 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1772
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 962