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Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Проминвестбанка

4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО «Проминвестбанк», признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».

Впоследствии, 6 декабря 2018 года, этим же судом удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка.

Законные интересы ПАО «Проминвестбанк» по указанным делам восстановлены в полном объеме. Банк и в дальнейшем будет защищать свои интересы и интересы вкладчиков всеми доступным способами в рамках действующего законодательства Украины.

По материалам Проминвестбанк
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