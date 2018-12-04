Субсидии покрывают треть расходов украинцев на ЖКУ

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Размер полученных льгот и субсидий на коммунальные продукты и услуги в расчете на среднее домохозяйство составил 412 грн в месяц.
Средние расходы домохозяйств на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в I полугодии этого года составляли 1 321 грн в месяц или 16% от общих расходов. Соответствующие данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики обнародованы в пятницу, 7 декабря.
По данным статистического ведомства, в I полугодии прошлого года соответствующие расходы составляли 19% или 1280 грн или 1321 грн в месяц.
Размер полученных льгот и субсидий (наличных и безналичных) на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в расчете на среднее домохозяйство составил 412 грн в месяц, или 31% расходов на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг (в январе-июне 2017 года – 504 грн (39%).
По данным Госстата, среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 9249 грн. В среднем на одного человека, который входит в состав домохозяйства, эквивалентные общие доходы составили 4384 грн в месяц.
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