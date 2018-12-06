Форвард банк меняет ставки в депозите "Альтернативный"

Сегодня, 10 декабря, Форвард банк, который входит в финансовый супермаркет, меняет ставки в депозите “Альтернативный”.





На срок до 90 дней – 16,50%

На срок до 180 дней – 17,50%

На срок до 367 дней – 18,75%

На срок до 734 дней – 19%

На портале finance.ua давно работает специальная программа “Бонус к депозиту», которая позволяет получать еще больше с депозитов многих банков Украины. Причем повышенные процентные ставки можно получать как по депозитам в гривне, так и по депозитам в долларах и евро.