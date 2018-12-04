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Маркарова начала ротации в Минфине

Маркарова начала ротации в Минфине

Кабинет Министров Украины по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой перевел Юрия Гелетия с должности заместителя главы Минфина на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“5 декабря по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции. Соответствующее распоряжение обнародовано сегодня на сайте Кабинета Министров”, – сообщили в Минфине.

В своей новой роли, как отмечается, Юрий Гелетий сосредоточится на трех ключевых направлениях:

реформа системы управления государственными финансами;

программы сотрудничества с международными финансовыми организациями;

управление государственными банками.

Он, вступая на новую должность, подчеркнул необходимость “повысить эффективность системы управления государственными финансами, гармонизировать наши подходы с партнерами в ЕС и уменьшить свое присутствие в банковском секторе”.

По материалам УНН
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