Toshiba представила емкие жесткие диски с гелием

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Компания Toshiba представила новые модели жёстких дисков для сетевых накопителей NAS и высокопроизводительных HDD-накопителей на 12 и 14 ТБ. 3,5-дюймовые корпусы дисков заполняются гелием, что позволило добиться большей ёмкости и сниженного энергопотребления.
«Правильное применение современных технологий обеспечивает высокую степень надёжности и малое энергопотребление, а также увеличенную ёмкость и производительность новых накопителей Toshiba. И оно же позволяет компании оставаться лидером и инноватором в сфере систем для хранения данных», — отметил Ларри Мартинес-Паломо, руководитель направления жёстких дисков европейского подразделения компании Toshiba.
В новых накопителях применена технология лазерной сварки, разработанная Toshiba, и особая конструкция корпуса, что полностью исключают утечку гелия и нарушение работы дисков.
Кроме того, в накопителях N300 и X300 применяется фирменная технология Toshiba Stable Platter Technology, позволяющая минимизировать уровень вибрации за счёт стабилизации обоих концов вала двигателя, чтобы улучшить точность позиционирования и производительность жёстких дисков в процессе чтения/записи. Обе модели работают со скоростью 7200 оборотов/мин и используют 256-МБ буфер данных.
В накопителях линейки N300 применяются датчики угловых колебаний, что позволяет достичь скорости передачи до 260 МБ/с и 253 МБ/с для версий на 14 и 12 ТБ соответственно. Благодаря поддержке RAID-массивов до восьми жёстких дисков модели N300 подходят для использования в системах NAS, в которых количество накопителей со временем необходимо увеличивать по мере роста объёмов данных пользователя. Кроме того, диски защищены трёхлетней гарантией.
Жёсткие диски линейки X300 отличаются максимальной производительностью и высокой ёмкостью, что полезно специалистам творческих профессий, которые занимаются графическим дизайном, анимацией, обработкой фото и видеофайлов, а также любителям компьютерных игр. Благодаря ёмкости накопителей до 14 ТБ можно хранить огромные массивы данных и игр.
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