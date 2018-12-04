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Ипотечное кредитование нужно упростить - Мамедов

Ипотечное кредитование нужно упростить - Мамедов

«Развивать ипотечное кредитование очень сложно. Есть ряд преград – среди них и высокая стоимость ресурсов, и отсутствие долгосрочной ликвидности. Но главное препятствие заключается в том, что при кредитовании на первичном рынке мы не можем учитывать в качестве обеспечения имущественные права. Это как будущий урожай при кредитовании аграриев. В результате мы должны формировать дополнительные резервы», – рассказал глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов на круглом столе на тему «Что ждет банковскую систему в 2019 году?», организованном «Финансовым клубом».

Сергей Мамедов предложил внести изменение в нормативно-правовые акты НБУ, чтобы разрешить брать в залог имущественные права.

«Нужно упростить ипотечное кредитование для банкиров. Тогда мы сможем гораздо активнее развивать это направление. В нашей практике уже погашенных ипотечных кредитов на 180 млн грн. Если мы выдаем кредит на 20 лет, он погашается в среднем за 23 месяца. NPL (просроченные кредиты) по портфелю равен нулю. А ведь это и новые рабочие места, и вклад в развитие экономики. Одна гривна, вложенная в ипотеку, дает 11 гривен прироста ВВП», – подсчитал банкир.

Замглавы НБУ Катерина Рожкова считает, что внесением изменения в нормативную базу НБУ вопрос не решить.

«У нас есть болезненный опыт, который получили многие банки, активно развивавшие ипотечное кредитование. Они так и остались со своими проблемами. Сейчас мы говорим о виртуальных квадратных метрах, которые могут оказаться либо совершенно другими квадратными метрами, либо вообще воздухом. Если мы хотим, чтобы имущественные права принимались в качестве обеспечения по кредиту, тогда нужно изменять законодательство, которое касается застройщиков. После этого есть смысл вносить изменения в наши нормативные акты», – пояснила Катерина Рожкова.

Она напомнила, что Нацбанк не является субъектом законодательной инициативы, но банковское сообщество может пролоббировать необходимые изменения в законодательство, и регулятор их поддержит.

«Мы видим, что ипотека постепенно восстанавливается. Тенденции еще очень неуверенные, очень небольшое количество банков развивает это направление. Это вопрос легаси», – считает Катерина Рожкова.

По материалам Финансовый клуб
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