Чего больше всего опасается банковский сектор Украины в 2019 году

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Политические риски занимают третью позицию среди рисков, которые могут стать угрозой для банковского сектора.
«Недавняя ситуация с военным положением показала, что банки смогли быстро сориентироваться и погасить панику. По факту пострадали люди, которые покупали доллары по безумному курсу. Теперь они ищут, где бы эту валюту подороже продать. Важно отметить, что вся работа по налаживанию финмониторинга, стресс-тестирование НБУ, новые нормативы – все это дало свои результаты. Банковская система стабильна и ей нужно доверять», – заявил председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов на круглом столе на тему «Что ждет банковскую систему в 2019 году?», организованном «Финансовым клубом».
Сергей Наумов отметил, что политические риски в 2019 году будут. Но есть ряд других проблем, которые напрямую касаются банковского сектора.
«Высокие темпы инфляции не позволяют понизить учетную ставку, в результате стоимость фондирования высока. Кроме того, у нас дисбаланс в пассивах: уровень долларизации в пассивах растет – сейчас он 45%. Что нам нужно? Длинный и дешевый гривневый ресурс», – считает он.
Замглавы Укргазбанка Тамара Савощенко отмечает, что будущие выборы-2019 (парламентские и президентские), а также большой объем выплат по внешним долгам могут спровоцировать уменьшение ликвидности банков.
По словам замглавы НБУ Катерины Рожковой, результаты опроса банкиров свидетельствуют, что политические риски заняли лишь третью позицию среди системных рисков.
«На первом месте – работа правоохранительных органов и судебной системы, на втором – сотрудничество с МВФ и международными партнерами», – уточнила она.
«Если не будет работать судебная система, ничего не изменится. Уровень проблемных активов останется таким же», – считает член Совета НБУ Василий Фурман.
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