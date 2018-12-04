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Акции Apple и их поставщиков сильно прогнулись

Акции Apple и их поставщиков сильно прогнулись

По данным CNBC, акции сразу нескольких азиатских поставщиков Apple сильно упали на фоне сообщений о снижении выручки.

Акции самой Apple также снизились на 4,4%, так как в снижении выручки поставщиков инвесторы увидели возможное снижение спроса на iPhone.

Акции тайваньской компании Largan Precision, одного из основных поставщиков камер для смартфонов, упали почти на 10% после того, как она сообщила о снижении продаж в ноябре на 28,6%. Акции другого поставщика Apple, компании Pegatron, снизились на 5,3%. Акции Hon Hai Precision Industry, известной как Foxconn, снизились на 3,6%.

«Снижение не стало сюрпризом с учетом того, что несколько крупных поставщиков Apple, включая Cirrus Logic, Qorvo и Lumentum, сократили свои планы, это свидетельствует о том, что поставки iPhone достигли своего максимума»,— считает аналитик компании The Motley Fool Лео Сунь.

По материалам Hubs
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