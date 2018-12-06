В США показали, как выглядит беспилотное такси изнутри

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Компания Waymo после девяти месяцев тестирования запустила в Аризоне первый в мире сервис беспилотных такси. Об этом сообщает CNBC. Услуга доступна круглосуточно и называется Waymo One.
Пока заказать беспилотное такси могут только 400 семей, которые участвовали в предыдущих тестах беспилотника. Раньше от них требовали подписку о неразглашении, но после запуска это условие отменили. При этом они могут приглашать с собой в поездки друзей и журналистов.
Сначала беспилотные такси будут ездить только в Финиксе (это столица штата Аризона) и соседних городах: в Темпе, Месе и Чандлере. Постепенно зона действия будет расширена.
Первое время в машинах будут присутствовать водители-инженеры безопасности. Также пассажиры смогут в любой момент связаться с техподдержкой.
Напомним, японский автопроизводитель Toyota Motor Corporation планирует вложить в Uber Technologies Inc. $500 млн для совместной разработки беспилотных такси.
Основой для нее послужит минивэн Toyota Sienna. Uber планирует использовать новый автомобиль в качестве такси с 2021 года. В машину, кроме системы беспилотного управления, разработанную Uber, поставят автоматическую систему безопасности от Toyota.
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