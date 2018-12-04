Электрокар Tesla Model 3 вскоре появится в Европе

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Компания Илона Маска Tesla объявила о выходе на европейский рынок своего седана Model 3.
Об этом пишет ЭП со ссылкой на The Drive.
Как отмечается, продажи седана Tesla Model 3 (по идее, самого доступного и массового электромобиля марки – Ред.) стартуют с топовых модификаций Long Range Dual Motor AWD и Performance.
Ёмкость батареи у пары одинаковая — 75 кВт•ч. Запас хода — 544 и 530 км по циклу WLTP соответственно. Цены от страны к стране отличаются, но в среднем это 58 тысяч и 70 тысяч евро. Первые поставки европейским клиентам запланированы на февраль 2019 года.
Во Франции покупатели Tesla получают “эко-бонусы”, отчего там Model 3 “начинается” с 53,5 тысяч евро, а в Испании никаких льгот не предусмотрено поэтому цена стартует с 59,1 тысяч евро.
“Дольше всего (примерно 12 месяцев – Ред.) ждать заказанных электрокаров придётся жителям Великобритании, и виной тому не Brexit, а правый руль”, – пишет издание.
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