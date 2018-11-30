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Кризис в Венесуэле: людей хоронят в братских могилах

Кризис в Венесуэле: людей хоронят в братских могилах

Кризис в Венесуэле добрался до моргов и кладбищ – несмотря на богатые залежи нефти, в стране не хватает газа для кремации покойников.

В связи с этим родственникам усопших приходится ждать больше недели, пока подвезут топливо, но такое могут себе позволить только богатые, ведь каждый день хранения тела в морге сейчас стоит больше минимальной месячной зарплаты.

Хоронить умерших в обычных могилах тоже стало проблемно – не хватает древесины и металла для гробов. Поэтому бедные жители просто хоронят родственников в братских могилах.

Напомним, что социалистическая Венесуэла уже пятый год страдает от затяжного кризиса. Ранее жители сталкивались с дефицитом продовольствия, одежды и лекарств.

Напомним, что МВФ прогнозирует рост уровня инфляции в Венесуэле до миллиона процентов до конца этого года.

Кроме того, в августе этого года столицу Венесуэлы настиг настоящий транспортный коллапс: из-за перебоев с электроэнергией в городе перестало работать метро – основной вид транспорта в двухмиллионном Каракасе.

По материалам Сегодня
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