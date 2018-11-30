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В ПриватБанке рассказали, сколько выдали «теплых» кредитов

В ПриватБанке рассказали, сколько выдали «теплых» кредитов

Через неделю после утверждения правительством очередного транша финансирования в рамках программы «Теплые кредиты» ПриватБанк удовлетворил 223 заявки от ОСМД на кредитование энергосберегающих проектов на сумму более 43 млн грн.

Об этом говорится на сайте Приватбанка.

В банке сообщают, за 5 рабочих дней выдали 223 кредита. Это стало рекордом в этом виде кредитования. Минимальный размер государственной компенсации по кредитам ОСМД по-прежнему составляет 40%».

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В рамках государственной программы энергоэффективности «Теплые кредиты» смогут получить кредиты до 7 лет под самые низкие среди банков ставки – до 18%, без дополнительных условий и скрытых комиссий.

Справка finance.ua

  • ПриватБанк присоединился к программе кредитования ОСМД в 2017 году.
  • Выданы 638 ​​«теплых» кредитов ОСМД на общую сумму 130 млн грн.
  • ПриватБанк обслуживает почти 10 тыс. ОСМД.
По материалам Finance.UA
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