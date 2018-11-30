В ПриватБанке рассказали, сколько выдали «теплых» кредитов

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Через неделю после утверждения правительством очередного транша финансирования в рамках программы «Теплые кредиты» ПриватБанк удовлетворил 223 заявки от ОСМД на кредитование энергосберегающих проектов на сумму более 43 млн грн.
Об этом говорится на сайте Приватбанка.
В банке сообщают, за 5 рабочих дней выдали 223 кредита. Это стало рекордом в этом виде кредитования. Минимальный размер государственной компенсации по кредитам ОСМД по-прежнему составляет 40%».
В рамках государственной программы энергоэффективности «Теплые кредиты» смогут получить кредиты до 7 лет под самые низкие среди банков ставки – до 18%, без дополнительных условий и скрытых комиссий.
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