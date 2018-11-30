Ощадбанк ввел сервис «Валютный модуль»

Ощадбанк вводит систему дистанционного обслуживания Corp Light. Это расширит возможности клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится на сайте Ощадбанка.

Предприниматели имеют возможность пользоваться сервисом «Валютный модуль» для осуществления широкого спектра операций с иностранными валютами:

- формирование заявок на покупку/продажу/конвертацию иностранной валюты и работа с платежными документами,

- создание, редактирование, визирование и отправки их в банк, использование шаблонов, дублирование документов, просмотр истории и управление правами доступа к платежам в иностранной валюте пользователей без права подписи.

В 2018 году Ощадбанк первым в Украине стал использовать глобальную технологию SWIFT gpi при осуществлении трансграничных расчетов.

Справка finance.ua

Corp Light – система дистанционного обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка, что дает им возможность круглосуточно управлять счетами, в том числе с помощью мобильного приложения.

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