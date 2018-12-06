Самые дорогие бренды Украины (инфографика)

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Опубликован рейтинг самых дорогих украинских национальных брендов.
Об этом сообщает на MPP Consulting.
Стоимость брендов подсчитывалась на основе финансовых результатов компаний-владельцев, а также факторов, которые могут на нее влиять (география, продажи, технологическая составляющая, выпускаемая продукция и общая инвестиционная привлекательность отрасли).
В первой двадцатке – производители напитков и продуктов питания, заправки, ритейлы и мобильные операторы.
Первое место в рейтинге занимает “Моршинская”, стоимостью 533 млн долл. Вторую десятку возглавляет бренд курятины “Наша Ряба”, стоимостью 154 млн долл.
Общая стоимость брендов с ТОП-20 составляет около 4 млрд долл.
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