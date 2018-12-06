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Самые дорогие бренды Украины (инфографика)

Самые дорогие бренды Украины (инфографика)

Опубликован рейтинг самых дорогих украинских национальных брендов.

Об этом сообщает на MPP Consulting.

Стоимость брендов подсчитывалась на основе финансовых результатов компаний-владельцев, а также факторов, которые могут на нее влиять (география, продажи, технологическая составляющая, выпускаемая продукция и общая инвестиционная привлекательность отрасли).

В первой двадцатке – производители напитков и продуктов питания, заправки, ритейлы и мобильные операторы.

Первое место в рейтинге занимает “Моршинская”, стоимостью 533 млн долл. Вторую десятку возглавляет бренд курятины “Наша Ряба”, стоимостью 154 млн долл.

Общая стоимость брендов с ТОП-20 составляет около 4 млрд долл.

По материалам УНН
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