Украина присоединилась к Конвенции о грузовой марке

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украина присоединилась к Протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года.
Об этом сообщает АМПУ.
“Присоединение Украины к этому международному договору будет способствовать совершенствованию правил относительно осмотров и выдачи обмерочных свидетельств судам, которые осуществляют международные рейсы, с целью обеспечения безопасности судоходства”, – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, церемония состоялась 5 декабря в штаб-квартире Международной морской организации (ІМО) в Лондоне.
Конвенция о грузовой марке – международная конвенция, подписанная 5 апреля 1966 года в Лондоне по инициативе Международной морской организации. В 1988 году специальным Протоколом в нее были внесены изменения, позднее, в 2003 году дополнена Комитетом по безопасности на море ІМО. Измененная Конвенция о грузовой марке (КГМ-66/88) вступила в силу 1 января 2005 года, говорится в сообщении АМПУ.
Конвенция запрещает выход в море судам в международный рейс, если они не были должным образом осмотрены, им не была нанесена грузовая марка и не выдано Международное свидетельство о грузовой марке или, когда необходимо, Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки. В Приложениях к Конвенции устанавливаются правила определения грузовых марок, условия назначения и величины надводного борта, модификации конвенционных требований относительно зон, районов и сезонных периодов, а также приводятся формы Международного свидетельства о грузовой марке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» ответил украинцам, которые жалуются на качество газа8 ч. назад - 3501 41
"Бизнес душат"? Рева рассказал, где собирается искать ресурс для увеличения пенсий9 ч. назад - 8927 14
Рада прекратила действие Договора о дружбе между Украиной и Россией7 ч. назад - 1248 11
Wizz Air задумался о смене "домашнего" аэропорта в Украине12 ч. назад - 3314 9
Китайская компания хочет покрыть весь мир бесплатным интернетомВчера, 23:30 - 1902 9
"Бизнес душат"? Рева рассказал, где собирается искать ресурс для увеличения пенсий9 ч. назад - 8927 14
Проверят ФЛП и компании: утвержден план проверок Пенсионного фонда7 ч. назад - 7918 2
«Нафтогаз» ответил украинцам, которые жалуются на качество газа8 ч. назад - 3501 41
Wizz Air задумался о смене "домашнего" аэропорта в Украине12 ч. назад - 3314 9
Владельцы видеокарт Asus смогут майнить криптовалюту, пока компьютер не используется19 ч. назад - 2870 6
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon9 ч. назад - 532 1
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)Позавчера, 11:10 - 978 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 4039 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1720
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 921