Владельцы Альфа-Банка купили нефтекомпанию в Мексике

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Компания DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas.
Об этом говорится в сообщении DEа.
Отмечается, что стороны должны заручиться согласием властей Мексики и выполнить другие условия, но ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2019 года.
Средства на приобретение предоставит LetterOne, также основанная Фридманом.
Как говорится в сообщении Sierra, соглашение о покупке стороны подписали 4 декабря. Компания также раскрыла, что после покупки Sierra будет интегрирована в состав “дочки” DEA Deutsche Erdoel Mexico. Совокупный портфель будет состоять из десяти лицензий на разведку нефти и одной – на добычу. Размер инвестиций в эти объекты оценивается в $2 млрд в течение следующих пяти лет.
Общая площадь локаций, где Sierra обладает правом вести разведку, – 9,4 тыс. кв. км, отмечается в сообщении DEA. Среди активов – 40% доля в нефтяном месторождении Зама, запасы которого оцениваются в 400-800 млн б.н.е. Начало добычи на этом участке запланировано на 2022-2023 годы.
Источник Bloomberg, знакомый с ходом переговоров о приобретении компании, сказал, что сумма сделки составит около $500 млн. Агентство также отмечает, что сделка станет крупнейшей в области нефтедобычи в Мексике, с того времени, как нефтяной сектор страны был открыт для иностранных инвесторов в 2013 году.
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