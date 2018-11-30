ФГВФЛ на год продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на один год продлил срок ликвидации ПАО Банк «Контракт» и ПАО «КБ «Актив-Банк».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 3 декабря 2018 года № 3235 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО Банк «Контракт» сроком на один год с 11 декабря 2018 года до 10 декабря 2019 года включительно», – говорится в сообщении.

Продлен срок осуществления процедуры ликвидации ПАО «КБ «Актив-Банк» сроком на один год с 24 декабря 2018 года до 23 декабря 2019 года включительно.