В Украине могут построить новый порт

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Компания “Нибулон” намерена реализовать в Херсонской области новый инфраструктурный проект – строительство речного порта в Белозерском районе.
Это следует из заявлений гендиректора компании Алексея Вадатурского и главы Херсонской областной администрации Андрея Гордеева, опубликованных компанией.
По словам Вадатурского, на строительство порта уйдет около пяти лет.
Вместе с тем, как отметил он, “Нибулону” для этого необходима поддержка местной и центральной власти.
“Этот порт – большая перспектива для развития всей Херсонщины. Это сверхсложная задача и очень большие инвестиции, но наша компания способна это сделать только через пять лет. Поэтому все зависит только от вас, элиты Херсонщины, от вашего принятия решения, от готовности отстаивать интересы родного края перед высшими эшелонами власти”, – отметил он.
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