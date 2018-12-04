Подсчитано, сколько средств необходимо на ремонт системы водоснабжения в Украине

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Журналисты узнали, что в ремонт и реконструкцию отечественной системы водоснабжения и водоочистки в Украине необходимо инвестировать как минимум 20 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет.
Об этом говорится в статье «Как пить дать», опубликованной в журнале «Новое время».
«По оценке Укрводоканалэкологии, для того чтобы критическая ситуация не переросла в безвыходную, в ближайшие десять лет в переоснащение, а по сути — в латание отрасли нужно инвестировать $19,5 млрд. Ну а чтобы вывести ее на европейский уровень, предстоит выложить $40 млрд», – говорится в статье.
По подсчетам журналистов, эта сумма сопоставима с объемом всех прямых иностранных инвестиций за 27-летнюю историю независимой Украины.
Отмечается, что на реконструкцию и ремонт систем водоотвода необходимо вложить 9,9 млрд долларов.
Реконструкция и ремонт систем водоснабжения, по приблизительным подсчетам, обойдется Украине в 7,6 млрд долларов, а снижение энергоемкости подачи воды в 1,3 млрд долларов. На приведение качества питьевой воды к норме потребуется 963 млн долларов.
Таким образом, в ремонт систем водоснабжения и водоотвода Украины необходимо вложить около 19,7 млрд долларов.
Вице-президент Ассоциации Укрводоканалэкология Ольга Бабий объяснила журналистам, что за счет неконтролируемого использования аграриями минеральных удобрений происходит загрязнение нитратами подземных вод, а значит — колодцев.
По его данным, южные украинские области (Николаевская, Херсонская, Одесская) стремительно обезвоживаются, что заметно по падению уровня вод в подземных источниках.
“А там высокая потребность в орошении, – поясняет Бабий. – Через пять лет 50% южных регионов останутся без централизованного водоснабжения”.
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