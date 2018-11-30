В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon

В Атлантический океан упала возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской частной компании Space X. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

По его словам, авария случилась из-за того, что насос гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами вышел из строя.

«Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, потому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные», – говорится в сообщении.

Кроме того, грузовой корабль Dragon, который ракета Falcon 9 отправила к МКС ранее, успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные панели.

Отметим, что Dragon должен стыковаться с МКС в конце недели. Корабль доставит на станцию две с половиной тонны грузов – продовольствие и материалы для научных экспериментов.