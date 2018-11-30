Старая версия
укр ру
Актуально
- 23 0

В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon

В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon

В Атлантический океан упала возвращаемая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской частной компании Space X. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

По его словам, авария случилась из-за того, что насос гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами вышел из строя.

«Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, потому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные», – говорится в сообщении.

Кроме того, грузовой корабль Dragon, который ракета Falcon 9 отправила к МКС ранее, успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные панели.

Отметим, что Dragon должен стыковаться с МКС в конце недели. Корабль доставит на станцию две с половиной тонны грузов – продовольствие и материалы для научных экспериментов.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина