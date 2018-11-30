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Европейские банки атаковал "вишневый" вирус

Европейские банки атаковал "вишневый" вирус

Банки Восточной Европы пережили новый вид кибератак. В этот раз банки атаковал вирус DarkVishnya. Угрозу обнаружили специалисты Лаборатории Касперского, сообщает Securitylab.

Портал пишет, что только за 2017-2018 годы от “Темной вишни” уже пострадало около восьми банков, они понесли убытки в размере нескольких десятков миллионов долларов.

Хакеры каждый раз оставляли в офисе финучреждения компьютер или специальное устройство с вредоносным ПО, после чего физически подключались к корпоративной сети компании.

Обычно преступники использовали ноутбуки, компьютер Raspberry Pi или инструмент Bash Bunny, предназначенный для осуществления USB-атак. Устройства могли быть также дополнительно оснащены GPRS-, 3G- или LTE-модемом для удаленного проникновения в корпоративную сеть организации.

По материалам УБР
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