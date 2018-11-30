Укрзализныця запустит новый рейс в Польшу

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Укрзализныця с 8 декабря запустит ежедневный беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав, который будет курсировать в составе поездов №749/51-52/750.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Из Киева вагон будет отправляться в 14:07, прибытие во Вроцлав – в 11:25 на следующий день.
В обратном направлении вагон будет выезжать в 16:30 и прибывать в Киев в 17:14 на следующий день.
Поезд будет останавливаться на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.
Как рассказал и. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов, в новом расписании компании предусмотрены 40 международных поездов, из которых 20 – в страны Евросоюза.
В новом графике предусмотрены поезда в Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Краков, Дебрецен, Люблин.
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