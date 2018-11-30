Как вырастут цены на сигареты в 2019 году (инфографика)

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Верховная Рада приняла решение в следующем году повысить акциз дополнительно на 9%. Кроме того, ранее уже утвержден план повышения акцизов на 20% ежегодно.
Акциз повысят дважды – в январе и июле.
В результате его размер для сигарет с фильтром вырастет на 3,5 грн за каждую пачку. Кроме акцизов, свою роль играют и другие факторы – рост зарплат, стоимость транспортировки, девальвация гривны и тому подобное. В итоге пачка может подорожать в зависимости от производителя, на целых 5-8 грн.
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