Как вырастут цены на сигареты в 2019 году (инфографика)

Верховная Рада приняла решение в следующем году повысить акциз дополнительно на 9%. Кроме того, ранее уже утвержден план повышения акцизов на 20% ежегодно.

Акциз повысят дважды – в январе и июле.

В результате его размер для сигарет с фильтром вырастет на 3,5 грн за каждую пачку. Кроме акцизов, свою роль играют и другие факторы – рост зарплат, стоимость транспортировки, девальвация гривны и тому подобное. В итоге пачка может подорожать в зависимости от производителя, на целых 5-8 грн.