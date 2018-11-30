Apple может представить AirPods

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Apple удалила все упоминания о своём беспроводном зарядном коврике AirPower и он всё ещё не появлялся в продаже.
Поэтому возникло предположение, что та же судьба ждёт и чехол для беспроводной зарядки AirPods.
Известный аналитик Мин-Чи Куо отмечает, что AirPods с поддержкой беспроводной зарядки выйдут уже в первом квартале 2019 года.
Он предполагает, что будут и другие изменения помимо поддержки беспроводной зарядки. Появится поддержка более новой спецификации Bluetooth (предположительно, Bluetooth 5.0). Возможно, гарнитура получит новый чип серии W и будет включать изменения в конструкции, такие как более термостойкая петля чехла.
Петля и новые внутренние компоненты будут стоить дороже, по словам аналитика Мин-Чи Куо, хотя он не сказал, что это приведёт к повышению стоимости. Примечательно, что он не упомянул зарядный коврик AirPower, который первоначально предназначался для запуска в тандеме с новыми AirPods. Это не исключает его дебют, но технические проблемы, от которых страдает AirPower, могут привести к самостоятельному выходу гарнитуры.
Пользователям современных AirPods можно набраться терпения и подождать более существенного обновления – по словам господина Куо, готовится полностью новый дизайн гарнитуры, хотя и не раньше начала 2020 года. Прошлые слухи указывали на то, что Apple работает над водонепроницаемыми AirPods, которые выйдут в 2019 году.
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